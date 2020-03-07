Украинцы попали в страшное ДТП в Польше, погиб 18-летний парень: фото

В Польше в результате ДТП с участием микроавтобуса и автобуса погиб 18-летний гражданин Украины, еще четыре украинца получили травмы.

Как пишет местная пресса, авария произошла на трассе Хельм-Белополье, недалеко от украинской границы.

Всего в микроавтобусе находились пять человек. Транспортное средство двигалось в сторону границы. На одном из участков трассы Mercedes Sprinter врезался в заднюю часть польского автобуса.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса нарушил правила дорожного движения. Автобус же в момент столкновения стоял на остановке.

В результате удара Mercedes Sprinter отбросило на противоположную полосу движения, после чего он скатился в кювет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше пьяный украинец разбил 8 авто. По данным полиции, в крови водителя нашли 2 промилле алкоголя.

Также 14 января в Польше столкнулись грузовик и автомобиль, в результате чего погибли двое украинцев.