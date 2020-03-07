Тянет в грязь: в сети показали фото наглого "героя парковки" в Киеве

В сети показали очередного "героя парковки", которого заметили на улицах украинской столицы. На этот раз владелец недешевого транспортного средства бросил его на клумбе, где растет дерево.

Фотографию автомобиля, припаркованного не по правилам, опубликовало сообщество dtp.kiev.ua в социальных сетях.

На опубликованном снимке видно, что Audi белого цвета заехала на пешеходную зону и погрузло одним из колес в грязи, которая образовалась в клумбе. Это никак не смутило владельца машины, который оставил ее и пошел по своим делам.

Уточняется, что горе-водителя заметили на улице Цитадельной.

Напомним, что возле станции столичного метро "Политехнический институт" водитель автомобиля Volvo припарковал свое транспортное средство на тротуаре прямо возле прохода по ступенькам, создавая неудобства для движения пешеходов.