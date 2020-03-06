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Так еще суметь надо: в сети показали фото "героя парковки" возле метро в Киеве

пятница, 06 марта 2020, 13:13
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Возле станции столичного метро "Политехнический институт" водитель автомобиля Volvo припарковал свое транспортное средство на тротуаре прямо возле прохода по ступенькам, создавая неудобства для движения пешеходов.

Фото "героя парковки" опубликовано в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Судя по снимкам, наглый водитель полностью занял своим автомобилем тротуар и преградил выход на ступени, ведущие к жилому дому.

"Это же так еще суметь нужно, чтобы преградить движение и тротуаром и проход к лестнице", - подписал автор опубликованные фото

Как ранее сообщал "Апостроф", в Днепровском районе Киева водитель микровена припарковал свое транспортное средство на тротуаре прямо возле перехода, создавая помехи для пешеходов.

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