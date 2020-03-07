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В Китае обрушилась гостиница, где вероятно жили больные коронавирусом: фото и видео

суббота, 07 марта 2020, 15:47
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7 марта в китайской провинции Фуцзянь обрушился пятиэтажный отель, в котором, по предварительной информации, находились больные коронавирусом.

Как пишут местные СМИ, из-под обломков спасатели достали шестнадцать человек. По уточненным данным, инцидент произошел около 7 часов вечера по местному времени.

В сети также опубликовали видео с места событий. На нем видно, как аварийные работники продолжают разбирать обломки здания.

Сколько еще остаётся людей под обломками пока неизвестно. Также нет официальной информации о погибших.

Как сообщал "Апостроф", Министерство здравоохранения Украины детально прокомментировало ситуацию с возможным распространением смертельного коронавируса в разных областях страны.

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