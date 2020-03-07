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В Житомире загадочно погиб разведчик, воевавший на Донбассе: фото

суббота, 07 марта 2020, 07:29
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В пятницу, 6 марта, в подъезде собственного дома в Житомире обнаружили тело ветерана АТО Олега Котенко.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Журнал Житомира".

Мертвым защитника Украины нашли по адресу пр. Тутковского, 6. По словам близких друзей Олега, у него было огнестрельное ранение головы. К слову, рядом лежал его собственный карабин.

По данным полиции, оружие, из которого был произведен выстрел - охотничий карабин, был официально зарегистрирован на Котенко. По данному факту открыто уголовное производство. Предварительно, все обстоятельства, зафиксированные на месте происшествия, указывают на самоубийство.

"Просто не укладывается в голове !!! Но... Олега Котенко с нами нет. Ты прошел горячие точки Донбасса и вернулся домой Героем! Жил гражданской жизнью ... как так ??? От нас уходят лучшие...", - написал друг Олега Александр Таргонский.

Олегу было 46 лет. Он воевал на Донбассе, был разведчиком. У мужчины осталась жена и две дочери. Друзья обращаются ко всем с просьбой о финансовой помощи семье:

"Реквизиты для зачисления помощи: карта УкрГазБанка 4966 8000 1047 1933 Котенко Оксана Николаевна, будем благодарны за любую помощь", - пишет Таргонский.

Есть информация, что буквально за несколько дней до произошедшего Олег попал в ДТП. В результате аварии никто, кроме Олега, не пострадал - а сам он разбил автомобиль и травмировался. По словам родственников Олега, "он чудом выжил".

Друзья Олега не верят, что он мог совершить самоубийство. Но некоторые говорят, что он работал в сфере строительства, и, якобы, совсем недавно заявлял о каких-то махинациях в этой сфере. Также имел связи в политических кругах, какое-то время работал в компании "Фаворит".

Как сообщал "Апостроф", 25 февраля в Одессе, у ворот Селекционно-генетического института на Овидиопольской дороге, обнаружили тело известного ветерана АТО и активиста Сергея Барсукова.

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