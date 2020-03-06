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СБУ отреагировала на резонансные подробности убийства боевика "Гиви"

пятница, 06 марта 2020, 12:44
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В Службе безопасности Украины заявили, что никогда не сотрудничали с Олегом Сугереем, который в деталях рассказал о том, как проходила ликвидация одного из лидеров боевиков Михаила "Гиви" Толстых.

Официальное сообщение по этому поводу опубликовано в Telegram-канале СБУ.

"Учитывая распространение в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ по спецоперации по ликвидации командира батальона сепаратистов "Сомали" Михаила Толстых, также известного как "Гиви", сообщаем, что Олег Сурегей не служит и никогда не служил в Службе безопасности Украины", - проинформировали в спецслужбе.

В СБУ призвали журналистов внимательнее относиться к своим источникам. При этом, видимо, неумышленно, исказили фамилию Олега Сугерея, который назвал себя агентом СБУ и рассказал журналистам, что ликвидировать террориста "Гиви" смогла девушка, которая втерлась к нему в доверие. Сугерей якобы обеспечивал отход девушки и прикрывал ее после выполнения спецзадания.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети высмеяли ликвидацию главаря ДНР Михаила Толстых, известного как Гиви, вторая годовщина которой исполнилась 8 февраля.

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