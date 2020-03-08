Пробили головой стекло: в Киеве военные попали в жуткое ДТП, фото и видео

В субботу, 7 марта, в Киеве военнослужащие на Volkswagen попали в жуткое ДТП, вылетев с дороги.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Авария произошла вблизи станции метро "Нивки".

"Водитель автомобиля Volkswagen вылетел с дороги, сбил железный столбик, а затем въехал в опору путепровода. Оба (водитель и пассажир) пробили головами лобовое стекло. Неизвестно, но оба говорят, что они военнослужащие. Пока не могут понять, как случилось так, что они попали в аварию", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что очевидцы утверждают: водитель и пассажир были в состоянии опьянения.

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