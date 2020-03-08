Пробили головой стекло: в Киеве военные попали в жуткое ДТП, фото и видео

В субботу, 7 марта, в Киеве военнослужащие на Volkswagen попали в жуткое ДТП, вылетев с дороги.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".
Авария произошла вблизи станции метро "Нивки".
"Водитель автомобиля Volkswagen вылетел с дороги, сбил железный столбик, а затем въехал в опору путепровода. Оба (водитель и пассажир) пробили головами лобовое стекло. Неизвестно, но оба говорят, что они военнослужащие. Пока не могут понять, как случилось так, что они попали в аварию", - сказано в сообщении.
Отмечается, что очевидцы утверждают: водитель и пассажир были в состоянии опьянения.
Как сообщал "Апостроф", под городом Борисполь Киевской области на Кольцевой дороге грузовик практически раздавил легковушку.