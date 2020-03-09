Младенец скончался в больнице: под Житомиром произошло страшное ДТП со множеством жертв, видео

В понедельник, 9 марта, в Житомирской области в результате страшного ДТП погибли четыре человека.

Об этом сообщает ресурс "ДТП Украина".

Трагедия произошла около 04:15 в поселке Любар на автодороге Житомир-Черновцы. Там водитель BMW выехал на встречную полосу, где протаранил Lanos. В результате на месте происшествия погибли оба водителя и пассажирка последнего авто. А в реанимационном отделении местной больницы умер годовалый ребенок.

Также в больнице сейчас находится пассажир автомобиля BMW, житель Любарского района 1994 года рождения. Пока установлена лишь личность водителя BMW - житель Одесской области 1996 года рождения.

Как сообщал "Апостроф", жуткое ДТП произошло вблизи Борисполя, в результате которого погибли трое детей.