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Затянули жертву в лес и избили: в Киеве поймали опасных грабителей, фото

понедельник, 09 марта 2020, 00:14
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В ночь на воскресенье, 8 марта, в Киеве поймали опасных грабителей, жертвой которых стал мужчина - они затянули его в лес, избили и отобрали личные вещи.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Киев Оперативный".

"Наряд полиции охраны задержал трех человек за разбойное нападение на мужчину… Все это произошло в Святошинском районе, на проспекте Палладина, 46б. Уже через 20 минут после прибытия полиции, благодаря профессионализму правоохранителей, подозреваемые были оперативно задержаны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что все вещи потерпевшего находились у грабителей, он их опознал.

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Как сообщал "Апостроф", ранее киевские полицейские задержали мужчину, который в Соломенском районе столицы ограбил местную жительницу, напав на нее сзади на улице.

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