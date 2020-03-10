Под Киевом обнаружили мертвого младенца на свалке: жуткие подробности ЧП

9 марта в городе Березань Киевской области местная жительница нашла труп младенца рядом со свалкой на улице Некрасова.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", инцидент случился около 11:00.

В полиции говорят, что ребенок появился на свет в течение последних суток. По факту преступления полицейские начали уголовное производство, а горе-мать объявили розыск.

"В раскрытии этого правонарушения поможет информация о женщинах, которые в этом месяце находились на 8-9 месяце беременности; беременных женщин, которые говорили о том, что ребенок не желанный; женщин на последних сроках беременности, которые несколько дней не выходят из дома на улицу",- говорят в полиции и просят сообщать им о возможном обнаружении женщины.

Напомним, что в ночь на понедельник, 24 февраля, под Киевом, в Василькове мужчина избил свою семимесячную дочь из-за того, что она мешала спать ему своим плачем.