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Под Киевом отец устроил зверскую расправу над младенцем, который мешал ему спать

понедельник, 24 февраля 2020, 13:16
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В ночь на понедельник, 24 февраля, под Киевом, в Василькове мужчина избил свою семимесячную дочь из-за того, что она мешала спать ему своим плачем.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Зайдя в комнату, мать выхватила ребенка и выбежала с ним из дома. Затем женщина вызвала врачей скорой. Сейчас пострадавшая девочка находится в больнице с гематомой и сотрясением головного мозга", - сообщили в ведомстве полиции.

41-летний мужчина, который избил ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задержан. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее жена слила видео, как сын депутата от "Оппоблока" жестоко избил их ребенка на Новый год.

Также в пятницу, 3 января, в городе Днепр на мусорном полигоне "Правобережный" нашли мертвого новорожденного ребенка.

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