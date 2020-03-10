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За день Украина потеряла трех бойцов: фото и фамилии героев

вторник, 10 марта 2020, 22:18
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Фото: Фото из открытых источников

За вторник, 10 марта, на Донбассе погибли трое украинских военных.

Об этом сообщил волонтер Николай Лазарович на Facebook-странице.

"10 марта Украина потеряла трех своих защитников: на фронте российско-украинской войны погибли Андрей Ведешин, 1986 г. р. и Виктор Солтис, в госпитале скончался 23-летний Богдан Петренко, который в среду, 4 марта, получил тяжелое ранение", - написал он, опубликовав фото погибших бойцов.

В частности, 23-летний Богдан Петренко служил в Луганской области, в районе Золотого. Парня госпитализировали с тяжелым ранением головы в госпиталь Харькова. Там его прооперировали, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

Кроме того, в этот день еще девять военных получили ранения.

"Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще двух защитников госпитализировали с боевыми травмами", - сообщили во вторник, 10 марта, на Facebook-странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщалось, ранее появилось видео с места жесткого обстрела позиций ВСУ в районе Марьинки, после которого случился пожар.

Подробнее о том, к чему могут привести кадровые перестановки в Кремле для Украины, читайте в материале "Апострофа": Грабить Донбасс будут другие: отставка Суркова запустила для Украины план "Б".

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