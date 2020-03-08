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"Адский" обстрел с пожаром на Донбассе: появилось видео с места ЧП

воскресенье, 08 марта 2020, 19:30
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Фото: пресс-центр ООС\Facebook

Украинские военнослужащие показали, как быстрыми темпами погасили пожар вблизи Марьинки, который возник в результате обстрела боевиков позиций ВСУ.

Соответствующее видео опубликовал пресс-центр Операции объединенных сил на Facebook-странице.

На кадрах можно увидеть языки пламени, которые покрыли часть территории обстрелянной местности.

Также военные показали последствия пожара и обстрела. Так, в месте атаки боевиков остались обугленные огнем деревья и дыры в домах вместо окон.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 29 февраля, боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих возле КПВВ "Марьинка", в результате чего двое бойцов ВСУ были ранены.

Также стало известно, что боевики стреляют из жилых районов и придумали новую страшилку про ВСУ на Донбассе.

Кроме того, в четверг, 27 февраля, на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб военный ВСУ, главный сержант взвода Владимир Федченко с позывным "Фед".

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