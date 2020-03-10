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Звонил матери и адвокату: в Киеве поймали пьяного "героя", разъезжавшего без прав, фото и видео

вторник, 10 марта 2020, 11:50
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В Киеве в Днепровском районе задержали водителя, который грубо нарушал правила дорожного движения.

По данным сообщества dtp.kiev.ua, он уже не первый раз попадался в поле зрения полицейских.

"К погоне подключились несколько патрулей полиции и автопатруль Майдану. Вскоре автомобиль был заблокирован во дворах на Русановской набережной 12", - говорится в сообщении.

В сети пишут, что водитель отказался выходить из авто, закрылся и начал звонить матери и адвокату. После этого было принято решение о ручном извлечении гражданина из салона.

Выяснилось, что на нем было крайне много админ нарушений, в том числе неоднократно пьяная езда за рулём.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что возле села Мартусовка (Киевская область) погиб в аварии 26-летний водитель автомобиля Honda Civic, который выехал на встречную полосу и боком протаранил Toyota Prado.

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