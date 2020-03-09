Под Киевом в жутком ДТП погиб молодой парень: кадры с места аварии и фото жертвы

Возле села Мартусовка (Киевская область) погиб в аварии 26-летний водитель автомобиля Honda Civic, который выехал на встречную полосу и боком протаранил Toyota Prado.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт "Информатор", опубликовавший снимки с места происшествия.

ДТП случилось в воскресенье, 8 марта, около 12.30. В результате столкновения водитель Honda был зажат в салоне, водительскую дверцу автомобиля впечатало в салон. Тело погибшего достали из автомобиля спасатели. Его пассажир обошелся сломанной ногой и другими травмами. Водитель Toyota не пострадал.

Как утверждает очевидец аварии, ее причиной могла стать неисправность автомобиля Honda Civic, которая начала громко скрипеть перед тем, как ее вынесло на встречную полосу. Обстоятельства ДТП еще предстоит установить полицейским.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве, на Житомирской трассе, произошло ДТП, во время которого на высокой скорости столкнулись два автомобиля, один из них перекинулся.