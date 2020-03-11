RU  UA  EN

среда, 11 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 марта

06:39
Автобус с украинцами попал в жуткое ДТП в России, много погибших и пострадавших: фото
06:30
Гороскоп на 11 марта: Водолеям нужно использовать случайности, а Скорпионов ждут небольшие трудности
06:20
Украину накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на 11 марта
05:05
Заливает нефтью: появилась меткая карикатура на "войну" Саудовской Аравии с Россией
03:24
Убийство известных бизнесменов с дочерью и внуком в Луганске: все подробности расправы
02:20
В оккупированном Крыму турист погиб страшной смертью, фото
01:17
Под Киевом у маршрутки на ходу отвалилось колесо и выкатилось на встречку: момент попал на видео
00:37
Наступит не по календарю: синоптики рассказали, какая погода в Украине будет летом
00:14
Украинцев предупредили о смертельной опасности из-за аномальной погоды: в сети показали видео
00:10
В Киеве автохам уничтожил молодые деревья в парке: печальное фото

10 марта

22:18
За день Украина потеряла трех бойцов: фото и фамилии героев
20:57
Жители Киева получат в марте необычные платежки за коммуналку: фото и важное пояснение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Автобус с украинцами попал в жуткое ДТП в России, много погибших и пострадавших: фото

среда, 11 марта 2020, 06:39
переглянути новину українською

В среду, 11 марта, в Ростовской области России автобус, в котором, по предварительным данным, находились украинцы, попал в страшное ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Авария произошла на 869-м километре трассы М4 "Дон", четыре человека погибли, еще пять получили травмы различной тяжести.

"Микроавтобус Opel Vivaro с украинскими номерами столкнулся с грузовиком Scania на большой скорости. Удар был такой силы, что минивэн выбило на обочину. Все погибшие и пострадавшие находились в Opel", - сказано в сообщении.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Отмечается, что обстоятельства ДТП уточняются. На месте работают экстренные службы.

Как сообщал "Апостроф", 13 февраля в Псковской области России микроавтобус с украинцами попал в жуткое ДТП с грузовиком, восемь человек погибли.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: