Автобус с украинцами попал в жуткое ДТП в России, много погибших и пострадавших: фото

В среду, 11 марта, в Ростовской области России автобус, в котором, по предварительным данным, находились украинцы, попал в страшное ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Авария произошла на 869-м километре трассы М4 "Дон", четыре человека погибли, еще пять получили травмы различной тяжести.

"Микроавтобус Opel Vivaro с украинскими номерами столкнулся с грузовиком Scania на большой скорости. Удар был такой силы, что минивэн выбило на обочину. Все погибшие и пострадавшие находились в Opel", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что обстоятельства ДТП уточняются. На месте работают экстренные службы.

Как сообщал "Апостроф", 13 февраля в Псковской области России микроавтобус с украинцами попал в жуткое ДТП с грузовиком, восемь человек погибли.