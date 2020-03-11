Поднялось "адское" пламя: под Одессой посреди ночи сгорело авто прокурора, фото

В ночь на 11 марта в Белгороде-Днестровском Одесской области сгорел автомобиль, который был припаркован на автостоянке рядом с жилыми домами по улице Провадийской. Выяснилось, что он принадлежал прокурору Артему Евглевскому.

Как пишет местная пресса, информация о возгорании автомобиля Mitsubishi Lancer поступила спасателям в 03:48.

Пожарные оперативно потушили пламя, однако огонь сильно повредил моторный отсек легковушки.

К счастью, в результате инциденту никто не пострадал. Тем временем журналисты отмечают, что имя этого прокурора фигурирует в СМИ в новостях о земельных махинациях в курортной Затоке.

Напомним, что журналисты показали кадры с поджогом автомобиля во Львове, который принадлежал корреспонденту "Радио Свобода" Галине Терещук.