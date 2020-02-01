Поджог авто журналистов во Львове: опубликовано видео

Журналисты показали кадры с поджогом автомобиля во Львове, который принадлежал корреспонденту "Радио Свобода" Галине Терещук.

Их опубликовали на ресурсе "Схемы: коррупция в деталях".

На видео видно, как неизвестный мужчина подкладывает к лобовому стеклу машины пакеты, поджигает их и убегает. По данным журналистов, личность поджигателя до сих пор не установлена.

В полиции заявили, что проверяют версию о профессиональном мотиве поджога авто. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.347-1 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста).

Как сообщал "Апостроф", 26 января в 22:40 на улице Сиховская во Львове неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий военному комиссару. Неизвестные облили машину горючим веществом и подожгли. Огонь уничтожил авто дотла.