В Киеве 19-летний студент погиб страшной смертью после "прогулки" на мосту

На Набережном шоссе в Печерском районе Киева с пешеходного моста над Днепром упал и разбился молодой парень. Трагедия произошла в ночь на 9 марта.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Страна", очевидцы ужасной картины увидели, как с моста летит крупный предмет. Позже выяснилось, что на проезжую часть упало тело.

Позже удалось установить и личность погибшего: им оказался 19-летний студент одного из столичных вузов Роман Ю.

В полиции начали уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Правоохранители не исключают, что парень мог утратить равновесие и случайно упасть с моста. Также не исключено, что суицид мог произойти из-за несчастной любви.

Полицейские допрашивают свидетелей и просматривают записи с камер наблюдения, чтобы установить хронологию событий.

Напомним, что в ночь на среду, 4 марта, в Киеве 20-летний парень покончил с собой: на его компьютере нашли инструкцию по изготовлению петли.