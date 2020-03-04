В Киеве произошла трагедия с 20-летним парнем: на столе нашли жуткую инструкцию, фото

В ночь на среду, 4 марта, в Киеве 20-летний парень покончил с собой: на его компьютере нашли инструкцию по изготовлению петли.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Тело молодого человека обнаружила мать. Когда женщина увидела сына, то она сама достала его из петли. К сожалению, парень был мертв. Полицейские выяснили, что парень не принимал алкоголь, наркотики, не курил. Психических заболеваний у него диагностировано не было.

Предсмертной записки на месте смерти не нашли, а на мониторе компьютера осталась инструкция, как сделать петлю. На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.

Как ранее сообщал "Апостроф", 3 марта в Киеве на улице Милютенко нетрезвый мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки на глазах у родных.