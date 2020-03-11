В оккупированном Крыму турист погиб страшной смертью, фото

В понедельник, 9 марта, в оккупированном Севастополе мужчина сорвался с обрыва и погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения спасателей.

Происшествие произошло в районе остановки общественного транспорта "Маяк".

"По прибытии было установлено, что двое мужчин упали с высоты около 16-ти метров и находятся в труднодоступном месте побережья. В пешем порядке спасатели направились вниз. Добравшись до людей, выяснили, что один погиб, а второй – мужчина 1992 года рождения – травмирован: черепно-мозговая травма, множественные переломы. С соблюдением правил транспортировки его доставили наверх, где передали сотрудникам скорой помощи", – говорится в сообщении.

Согласно данным спасателей, пострадавший мужчина госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести. Личность погибшего мужчины устанавливается.

Как ранее сообщал "Апостроф", 2 марта в районе долины Драгобрат в Карпатах было обнаружено тело туриста.