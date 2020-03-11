Водитель не заметил: момент страшного ДТП с фурой в Днепре попал на видео

В Днепре произошло страшное ДТП на переходном переходе - водитель фуры не заметил пенсионерку, которая шла на зеленый свет светофора, и сбил ее.

Об этом сообщает Telegram-канал "Х**вый Днепр".

"Пенсионерка переходила перекресток по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, и в этот момент ее переехала фура. Водитель поворачивал на Донецкое шоссе и не заметил бабушку на переходе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что женщина получила серьезные травмы. С диагностированным на месте переломом ноги ее забрала скорая помощь в больницу №6.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре водитель, убегая от "копов", снес толпу пешеходов, погиб мужчина, который шел вместе с дочкой. Кроме них, пострадал еще один мужчина.