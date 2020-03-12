Украинцы попали в смертельное ДТП в Словакии, много пострадавших: фото

В ночь на среду, 11 марта, украинцы попали в страшное ДТП в Словакии, два человека погибли, еще 31 человек пострадал.

Об этом сообщает местная полиция в Facebook, публикуя фото с места происшествия.

Авария произошла на дороге I/18 между населенными пунктами Ружомберок - Чернова. Микроавтобус с украинцами на скорости столкнулся с пассажирским автобусом.

Известно, что 26-летний водитель на Mercedes-Benz Sprinter ехал в направлении Жилины. Он и его сменщик получили смертельные травмы и скончались на месте. Погибшие были жителями Тячевского района Закарпатья.

По словам пресс-секретаря службы экстренной медицинской помощи Алены Крчовы, в аварии еще один человек был тяжело травмирован, 14 человек получили средние травмы и еще 16 - легкие.

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На место ДТП было направлено 7 экипажей скорой медицинской помощи.

Как сообщал "Апостроф", 11 марта в Ростовской области России автобус, в котором, по предварительным данным, находились украинцы, попал в страшное ДТП - четверо человек погибли.