В Киеве загадочно погиб директор кинотеатра: фото и видео с места ЧП

В среду, 11 марта, в Киеве загадочно погиб директор кинотеатра - его окровавленное тело обнаружили на лестничном пролете одного из подсобных помещений.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Трагедия произошла по адресу проспект Владимира Маяковского, 31 в здании кинотеатра "Флоренция". Информация о ЧП поступила правоохранителям около 22:20.

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По словам полицейских, их вызвали на место сотрудники кинотеатра, мужчина на тот момент был мертв. При первичном осмотре тела нашли ссадины. Погибшим оказался директор кинотеатра.

Одна из версий, которую рассматривают правоохранители - несчастный случай, так как в помещении, где нашли труп, очень крутые лестничные марши. Правоохранители допускают, что мужчина мог просто упасть со ступенек. Погибшему было 53 года.

На месте работали медики, патрульные, кинологи и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося и точная причина смерти устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве загадочно погиб мужчина на "Караваевых дачах" - его нашли в разорванной куртке на рельсах.