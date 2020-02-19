Нашли в разорванной куртке: в Киеве загадочно погиб мужчина, фото и видео

В ночь на среду, 19 февраля, в Киеве загадочно погиб мужчина - его нашли в разорванной куртке на рельсах.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

По данным издания, инцидент произошел на Караваевых дачах. Бездыханное тело обнаружили около 05:00. Врачи констатировали, что на теле мужчины есть травмы.

Вероятнее всего, он мог погибнуть, упав с перрона (на Караваевых дачах они довольно высокие) или же, что более вероятно, его сбил поезд.

Отмечается, что на куртке были видны свежие рваные дырки. Рядом с погибшим лежал телефон и документы, которые помогли установить его личность. Погибший - 54-летний житель Житомирской области.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в парке Партизанской славы нашли тело раздетого мужчины.