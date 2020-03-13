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Известной российской юмористке запретили въезд в Украину: фото и видео

пятница, 13 марта 2020, 06:58
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В Украину не пустили российскую стендаперку и бьюти-блогершу Наталью Краснову, которая пыталась обмануть украинских пограничников.

Как сообщили в пресс-службе МВД, ей запретили въезд в Украину сроком на 10 лет.

Дело в том, что в конце 2019 года ей уже выписывали запрет на три года за незаконное посещение временно оккупированной территории Крыма. Несмотря на это, 12 марта она с новым паспортом снова попыталась пересечь границу.

"На вопрос, почему она заменила паспорт, женщина сообщила, что якобы съела собака", - сообщили в МВД.

Краснова собиралась выступить в столице Украины и в Харькове с шоу "Вот и всё, вот и всё". 12 марта ее отправили обратным рейсом в Беларусь.

Напомним, что на контрольно-пропускном пункте "Киев" не пустили в страну гражданина России, который является членом партии "Единая Россия".

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