В Украину не пустили члена партии Путина с медалью за захват Крыма: фото

На контрольно-пропускном пункте "Киев" не пустили в страну гражданина России, который является членом партии "Единая Россия".

Как пишут на сайте Госпогранслужбы, россиянин прилетел 9 марта рейсом из Минска в аэропорт "Жуляны".

"Во время мероприятий пограничного контроля россиянин 1965 года рождения заявил, который прибыл по личным целям, а также провести переговоры по добыче гранита. Кроме того, он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов в РФ", - говорится в сообщении.

В ходе проверки стало известно, что россиянин является членом общественного совета при ГУ МВД РФ в городе Ногинск, имеет отличия от президента и Госдумы РФ, Московской областной думы, МИД и силовых структур. Также у него есть медаль "За возвращение Крыма".

В итоге ему запретили въезд в Украину сроком на 3 года в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Его вернули обратным рейсом в Минск.

Напомним, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что по меньшей мере 16 миллионов человек отныне не могут покидать регион Ломбардия и еще 14 провинций из-за распространения коронавируса.