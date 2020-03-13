В Киеве мать с сыном обокрали ребенка в супермаркете: момент попал на видео

В одном из супермаркетов Киева увидели наглую воровку, которая пошла на преступление в отношении ребенка.

Как пишет городское сообщество "Киев оперативный" в социальных сетях, инцидент произошел 12 марта в супермаркете Novus на Кавалеридзе 1.

"У моего малыша, который пошел с бабушкой в Novus, женщина с видео со своим ребёнком украла наш самокат. Если вы владеете информацией о данной женщине, напишите нам", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как женщина подходит к самокату, который на время оставил ребенок, и забирает его. После этого она направилась к выходу.

Напомним, что воровка, которая орудует на центральном железнодорожном вокзале Киева оказалась женой полицейского, который ее прикрывает.