RU  UA  EN

пятница, 13 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 марта

13:35
Брифинг СНБО по закрытию границ и прекращению авиасообщения: онлайн трансляция
13:34
Ани Лорак похвасталась дочерью-артисткой - девочка позирует под песню мамы Lime
13:32
Коронавирус в Радомышле: появились новые данные про здоровье женщины и источник заражения
13:30
Каковы первые признаки коронавируса и как защититься: детальное разъяснение
13:24
Появилась хорошая новость про украинку в Италии, подхватившую коронавирус
13:05
Принц Гарри и Меган оставили сына в Канаде - их обвинили в обиде на королеву, но виноват коронавирус Lime
13:00
В Киеве маленькие дети чуть не погибли, оставшись сами дома: фото
12:49
В Киеве из-за карантина родители ездят с детьми на работу: эксклюзивные фото
12:48
Тилль Линдеманн показал новое фото из Чернобыля - музыканта снова ругают за опасные выходки Lime
12:40
Найдено уникальное Евангелие, изданное по-арабски на деньги Мазепы: фото и видео
12:38
Глава МВД заявил про огромное число зараженных коронавирусом на Донбассе: видео
12:31
YUNA-2020 ищет новую дату для проведения церемонии награждения из-за карантина Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве мать с сыном обокрали ребенка в супермаркете: момент попал на видео

пятница, 13 марта 2020, 12:28
переглянути новину українською

В одном из супермаркетов Киева увидели наглую воровку, которая пошла на преступление в отношении ребенка.

Как пишет городское сообщество "Киев оперативный" в социальных сетях, инцидент произошел 12 марта в супермаркете Novus на Кавалеридзе 1.

"У моего малыша, который пошел с бабушкой в Novus, женщина с видео со своим ребёнком украла наш самокат. Если вы владеете информацией о данной женщине, напишите нам", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как женщина подходит к самокату, который на время оставил ребенок, и забирает его. После этого она направилась к выходу.

Напомним, что воровка, которая орудует на центральном железнодорожном вокзале Киева оказалась женой полицейского, который ее прикрывает.

Фотогалереи

Все
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: