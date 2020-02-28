К воровству на вокзале в Киеве оказалась причастна жена полицейского: в сети напомнили фото

Воровка, которая орудует на центральном железнодорожном вокзале Киева оказалась женой полицейского, который ее прикрывает.

Об этом сообщает активист "Муниципальной стражи" столицы Сергей Бондарь.

"Пока мировые порядки меняются, на вокзале все по старому. Жена вокзального мента в магазинах рассчитывается ворованными на вокзале карточками людей. К чему же мрази, даже не скрывают являющихся бенефициарами краж. Это только тот случай, который попал на камеру. А сколько еще такого", - написал он.

Он рассказал историю девушки, которая в январе приехала со Львова в Киев и у нее прямо на вокзале расстегнули рюкзак и украли кошелек со всеми картами и деньгами. Девушка обратилась в полицию, но и там ей не смогли помочь: долго не хотели пускать на территорию отделения, а когда пустили сказали, что это бесполезно.

"О происшествии пришлось рассказывать 2 раза - в 22м кабинете на 2м этаже и дальше по коридору другому человеку. Оба были очень удивлены, что я решила вообще заявить о краже. Цитата "это бесполезно, все равно не найдут", - пишет Таллина.

Позже оказалось, что ее картой пыталась расплатиться женщина Виктория, которая и оказалась женой полицейского и вероятной воровкой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились новые подробности о группе ромов на железнодорожном вокзале Киева, которые совершали кражи, а затем их прикрывал сотрудник вокзальной полиции. Выяснилось, что воров "крышует" бывший боец "Беркута" Олег Мигалко.