В России изнасиловали и убили 13-летнюю девочку, закопав тело в лесу: фото и видео

В селе Тамбовской области (Россия) было найдено тело 13-летней Лизы Черновой - ее изнасиловали и убили.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс livejournal.

"7 марта в селе Бокино Тамбовской области была дискотека, посвященная женскому дню. И Лиза Чернова уговорила маму отпустить ее с условием, что она выйдет с нее до 22:00 и позвонит маме, когда пойдет домой. Девочку понять можно. В селе не так много развлечений. И никто не знал, что может произойти...", - говорится в сообщении.

По словам одноклассников, Лиза вышла с дискотеки около 22:00. Ей предлагали проводить, однако она отказалась. Девочка позвонила маме, та ей ответила, а отец пошел ей навстречу. Мама вскоре перезвонил, но на звонки никто не отвечал. Свидетели потом говорили, что слышали крики.

Подозреваемый в убийстве девочки был задержан 9 марта. Задержанный - 35-летний Александр Липатов. Он рассказал, что взял у родственников автомобиль и решил покататься по селу. Когда мужчина увидел девушку на дороге, захотел удивить маневром, однако случайно сбил ее. Липатов испугался, что она умерла, погрузил тело в багажник, после чего выбросил в реку.

В поисках Лизы участвовали более 600 человек, в том числе сотрудники МЧС, полиции, следователи, местные жители, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Водолазы искали в реке. Ведь убийца говорил, что выбросил тело в реку.

Как выяснилось, мужчина врал.Тело девочки обнаружили в лесу под Котовском. Там его и закопал убийца.

Эксперты отметили, что травмы, которые обнаружили на теле девочки, с большей вероятностью исключают версию подозреваемого о якобы произошедшем ДТП. Судмедэксперты обнаружили у ребенка черепно-мозговую травму, синяки и кровоподтеки на лице. По предварительным данным, причиной ее смерти стала механическая асфиксия.

"Характер и локализация телесных повреждений на теле жертвы с большей вероятностью исключают версию подозреваемого об имевшем место дорожно-транспортном происшествии", - подчеркнули в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Накануне, по словам следователей, подозреваемый теперь уже в убийстве все-таки указал место, где закопал тело жертвы - это лес под Котовском. Сам он, житель этого города. Труп нашли на глубине полтора метра в земле. Убийца замаскировал место так, что обнаружить захоронение случайно было просто невозможно.

"Местные жители, да и стражи порядка не исключают, что подозреваемый путается в показаниях, пытаясь скрыть более тяжкое преступление. Ведь, по словам некоторых очевидцев, вместе с Липатовым в тот вечер вроде как были еще трое человек. Поэтому не исключено, что в уголовном деле могут появиться новые фигуранты", - говорится в сообщении.

Родители убитой не верят словам подозреваемого и надеются на объективное расследование. Заявление о пропаже Лизы они подали в полицию только утром, а всю ночь пытались найти дочь самостоятельно. Говорят, что Лиза никогда не опаздывала и всегда возвращалась в условленное время.

Как сообщал "Апостроф", 21 июня в пгт Ивановка Одесской области сотни человек пришли провести в последний путь жестоко убитую 11-летнюю Дашу Лукьяненко.