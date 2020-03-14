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Под Харьковом загадочно погиб морпех, воевавший на Донбассе: фото

суббота, 14 марта 2020, 14:22
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В пятницу, 13 марта, в Харьковской области нашли мертвым ветерана АТО, морпеха Александра Фрайтага.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс Kharkiv Today.

Его жена рассказала, что муж ушел из дома без телефона и документов еще 8 марта. Он не выходил на связь, а родственники пытались найти мужчину. Однако 13 марта около 10:00 его тело обнаружили недалеко от дома в селе Лизогубовка под Харьковом.

Отмечают, что причина смерти пока неизвестна.

"Судмедэксперты сегодня (13 марта - "Апостроф") забрали, и еще никакой информации не дали. Сказали, что, скорее всего, он туда не сам попал", - сказала жена ветерана АТО.

В Харьковском отделе полиции журналистам подтвердили этот факт, однако подробностей не сообщили.

Известно, что в зоне АТО Александра ранили в голову, в результате чего он получил инвалидность.

Журналистка Нина Гончарук на своей Facebook-странице отметила многочисленные награды Александра за защиту родины на Донбассе. Также она написала, что у него остался маленький сын, которому полтора года.

Александр был призван на службу в 2014 году. Служил в 92-й бригаде. В 2016 году был матросом-контрактником в 36-й бригаде морской пехоты.

Прощание с героем Украины началось 14 марта в 13:00 на Аллее Героев.

Нина указала банковскую карту жены Александра для финансовой помощи семье:5168 7573 8936 4557 - Татьяна Фрайтаг.

Как сообщал "Апостроф", в августе прошлого года в Одесской области был найден мертвым морской пехотинец, следователи предполагают, что его убили выстрелом из автомата АК-74.

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