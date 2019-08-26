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Под Одессой найден убитым морпех: первые подробности

понедельник, 26 августа 2019, 19:00
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В Одесской области 25 августа был найден мертвым морской пехотинец, следователи предполагают, что его убили выстрелом из автомата АК-74.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций местной полиции, передает УНН.

"Действительно был такой факт", - сообщили в полиции на вопрос журналистов относительно убийства военнослужащего.

В полиции отметили, что убит был солдат срочной службы. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, во время несения службы в наряде матрос выстрелил в сторону сослуживца, в результате чего последний получил сквозное огнестрельное ранение головы и погиб.

Также было подтверждено задержание подозреваемого в убийстве военного.

"Лицо, подозреваемое в совершении этого уголовного преступления, задержано в порядке статьи 208", - добавили в полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд в Харькове вынес вердикт относительно меры пресечения для спортсмена из Лозовой Харьковской области, который на почве ревности одним ударом убил военнослужащего.

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