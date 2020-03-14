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В Николаеве чемпионка Украины сбила насмерть беременную: фото, видео и все подробности

суббота, 14 марта 2020, 12:00
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В пятницу вечером, 13 марта, в Николаеве 25-летняя чемпионка Украины по прыжкам в высоту Ольга Ладыга насмерть сбила на дороге беременную женщину.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Преступности.НЕТ".

Трагедия произошла в микрорайоне Намыв. Там спортсменка и фотомодель на авто марки Mitsubishi Pajero сбила девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть по "зебре". Пострадавшая от тяжелых травм скончалась на месте.

Далее авто Mitsubishi врезалось в машину впереди - в Geely. Ольга после аварии сразу выскочила из машины, чтобы посмотреть на состояние пешехода. По словам очевидцев, спортсменка находилась едва ли не в шоковом состоянии.

Отмечают, что местные жители не раз жаловались на проблемный переход в этом месте. На данном участке дороги из-за установленного там ограждения людям приходится выходить на проезжую часть.

На место выехали правоохранители и медики. Полиция выяснила, что погибшей было 32 года. Решается вопрос о задержании 25-летней виновницы ДТП. Начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть").

По информации издания "Новости-N", у спортсменки Ольги Ладыги не было водительского удостоверения на момент совершения ДТП - она его никогда не получала. Когда полицейские попросили девушку показать документ, дающий право на управление транспортным средством, она заявила, что удостоверения при себе у нее нет. Позже Ольга призналась, что его нет вообще, поскольку она его никогда не получала. Автомобиль же принадлежит ее молодому человеку.

Как пишет ресурс "Преступности.НЕТ", погибшую вследствие аварии звали Елена, об этом рассказали люди из ее круга общения.

Как сообщал "Апостроф", 14 марта в Киеве сотрудники патрульной полиции совершили аварию, во время которой, кроме полицейской Toyota Prius, пострадало еще два автомобиля.

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