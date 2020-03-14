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В Киеве пьяная компания напала на полицейских, устроивших ДТП: фото и видео

суббота, 14 марта 2020, 09:34
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Утром в субботу, 14 марта, в Киеве сотрудники патрульной полиции совершили аварию, во время которой, кроме полицейской Toyota Prius, пострадало еще два автомобиля.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

ДТП произошло на Воздухофлотском проспекте в столице около 6.40 утра. Два автомобиля Hyundai стартовали со светофора возле улицы Просвещения, когда в один из них, по неизвестной причине, врезался автомобиль патрульной полиции. От удара его отбросило на другой Hyundai, который находился рядом.

По словам очевидцев, сразу после аварии из салона первого пострадавшего автомобиля, в котором находилось пять человек, вышли две девушки и два парня в состоянии алкогольного опьянения. Они начали вламываться в поврежденную Toyota Prius, провоцировать драку, нападая на девушку-полицейскую.


На место происшествия прибыло еще три экипажа полиции, и карета скорой помощи. Медики оказывали помощь нескольким пассажирам из Hyundai, которые после аварии и потасовки пожаловались на плохое самочувствие.

Как стало известно, в аварию попал экипаж патрульной полиции Шевченковского района, который вероятно возвращался на базу на пересменку после патрулирования. Патрульные не пострадали. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее "Апостроф" сообщал, что киевская полиция открыла уголовное производство по факту нападения на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко, которое зафиксировали камеры наблюдения.

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