Карантин не помеха: боевики на Донбассе устроили жесткий обстрел позиций ВСУ, есть раненые

В субботу, 14 марта, боевики на Донбассе за сутки выпустили более 50 мин, 9 раз нарушив режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Противник обстрелял позиции воинов ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

Кроме этого, враг совершил обстрел из стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

В результате вражеского обстрела среди военнослужащих Объединенных сил потерь нет. Однако один боец Украины получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки. Эвакуационной техникой военного доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Как сообщал "Апостроф", в районе Горловки Донецкой области был ликвидирован очередной боевик незаконной группировки ДНР 30-летний Павел Яблонский, который воевал против Украины под прозвищем "Викинг".