Под Киевом произошло смертельное лобовое ДТП: фото, видео и данные о погибших

В субботу, 14 марта, под Киевом, на въезде в Ирпень, произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".
На дороге столкнулись Chery Amulet, Audi A6 и Lanos. Из-за аварии образовалась серьезная пробка.
По словам водителя Lanos Виктора, он ехал по Новоирпенской трассе в сторону Киева со своей семьей. С полосы встречного движения его зацепила машина и он начал тормозить, так как стекла попали ему в глаза. Следующее, что он увидел - два покореженных автомобиля.
Полицейские выяснили, что водитель Audi ехал в сторону Ирпеня. Он вылетел на полосу встречного движения, где зацепил Lanos, а после лоб в лоб протаранил Chery. От удара обе машины получили серьезные повреждения. Водитель Amulet 1966 года рождения от полученных травм погиб на месте. Его пассажира-жену госпитализировали в больницу. Также в больницу забрали и водителя Audi. Однако там мужчина 1983 года рождения скончался.
Погибшего и пострадавших из авто вырезали спасатели ГСЧС. Покореженные автомобили раскидало по дороге. На месте работали полиция, медики, спасатели и следственно-оперативная группа. Все подробности жуткой аварии предстоит выяснить правоохранителям.
Как сообщал "Апостроф", 13 марта в Николаеве 25-летняя чемпионка Украины по прыжкам в высоту Ольга Ладыга насмерть сбила на дороге беременную женщину.