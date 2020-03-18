Под Черкассами нашли мертвыми трех детей: детали жуткого убийства

Во вторник, 17 марта, в селе Приднепровское Чернобаевского района обнаружены тела трех малолетних детей без признаков жизни, их мог убить отец.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Информация о страшной находке поступила в правоохранительные органы утром, около 09:00. Они выехали на место и увидели в доме повешенными трех детей в возрасте от 4 до 9 лет.

Также в придомовой постройке полицейские обнаружили отца погибших детей, который покончил жизнь самоубийством через повешение.

По данному факту возбуждено уголовное производство по пунктам 1,2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", полиция Киевской области объявила в розыск осужденного за убийство двухлетнего ребенка Александра Балакирева.