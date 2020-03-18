Ученые заявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса

Ученые из университета штата Квинсленд заявили о существенном прорыве в разработке вакцины против коронавируса.

17 марта в университете заявили, что за три недели исследователи смогли создать первый вариант препарата и приступили к лабораторному тестированию.

Профессора университета Петер Хей рассказал, что первый прототип вакцины был создан в стенах лаборатории во время реализации специального проекта быстрого реагирования и обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI).

"Мы приступили к важному этапу лабораторных испытаний нового препарата, в ходе которых надеемся подтвердить, что он безопасен и способен формировать эффективный иммунный ответ на вторжение вируса", - отметил он.

Ученые надеются, что в июле начнутся клинические испытания новой вакцины. Они будут проводиться в одном из госпиталей Брисбена. Если они будут успешными, то препарат будет готов к промышленному производству и широкому применению.

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