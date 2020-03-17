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Может затянуться на годы: в Европе сделали важное заявление о пандемии коронавируса

вторник, 17 марта 2020, 14:29
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Немецкие специалисты сделали неожиданное заявление по поводу пандемии коронавируса. Они не исключают, что она может продлиться около двух лет.

Исследованием занимался федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней (RKI).

"Мы видим, что даже хорошо оснащенные отделы здравоохранения и университетские клиники испытывают трудности из-за растущего числа заболевших ", - говорит глава RKI Лотар Вилер.

В связи с этим, эксперты приняли решение повысить уровень угрозы заражения коронавирусом на территории Германии с умеренного до высокого.

Глава института считает адекватными ограничительные меры в Германии.

По его свежим данным, число инфицированных вирусом в Германии достигает шести тысяч, 13 человек погибли. Он не исключил, что реальное число инфицированных может быть выше.

"Пройдут годы, прежде чем коронавирусом заразится ожидаемое число людей на уровне 60 - 70 процентов. Длительность пандемии во многом будет зависеть от того, когда начнется применяться вакцина против SARS-CoV-2, а это может случиться уже в будущем году", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что с 17-18 марта по 3 апреля в Украине вводятся жесткие меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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