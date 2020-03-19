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ВСУ понесли потери на Донбассе: солдат погиб от пули снайпера

четверг, 19 марта 2020, 23:15
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В четверг, 19 марта, на Донбассе из-за выстрела в голову снайпером боевиков был убит украинский солдат ВСУ.

Об этом сообщает сотрудник Офиса прокурора Наталья Непряхина на своей Facebook-странице.

Трагедия произошла около 19:30 в районе Попасной Луганской области. Эту информацию подтвердил и штаб ООС.

Командование объединенных сил выразило глубокие соболезнования близким и родным погибшего бойца. Также пообещали, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными.

Как сообщал "Апостроф", пророссийские боевики на Донбассе понесли очередные потери, во вторник, 17 марта, фото еще одного погибшего были опубликованы в сети. Обстоятельства гибели боевика по кличке "Скрипач", которому 55 лет и родился он в Азербайджане, пока неизвестны.

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