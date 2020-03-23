"Ад" на дороге: появилось видео с места огненного ДТП с авто инкассаторов в Киеве

В интернете обнародовали видео с места жуткого ДТП с Chevrolett и автомобилем инкассаторов в Киеве - после столкновения первая машина с людьми сгорела.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

Авария произошла на проспекте Бажана.

По предварительным данным, Chevrolett по непонятным причинам выскочил на встречную полосу движения и столкнулся с машиной инкассаторов, после чего загорелся. Из охваченного пламенем авто люди выбраться не смогли - погибли трое человек, в том числе и ребенок.

На место прибыли полицейские и спасатели, которые оперативно затушили пламя. В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 22 марта, на автотрассе Киев - Харьков микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter совершил столкновение с грузовиком Mercedes-Benz Vito, который остановили сотрудники полиции.