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"Ад" на дороге: появилось видео с места огненного ДТП с авто инкассаторов в Киеве

понедельник, 23 марта 2020, 07:58
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В интернете обнародовали видео с места жуткого ДТП с Chevrolett и автомобилем инкассаторов в Киеве - после столкновения первая машина с людьми сгорела.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

Авария произошла на проспекте Бажана.

По предварительным данным, Chevrolett по непонятным причинам выскочил на встречную полосу движения и столкнулся с машиной инкассаторов, после чего загорелся. Из охваченного пламенем авто люди выбраться не смогли - погибли трое человек, в том числе и ребенок.

На место прибыли полицейские и спасатели, которые оперативно затушили пламя. В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 22 марта, на автотрассе Киев - Харьков микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter совершил столкновение с грузовиком Mercedes-Benz Vito, который остановили сотрудники полиции.

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