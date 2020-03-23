RU  UA  EN

понедельник, 23 марта
  • НБУ:USD 27.05
  • НБУ:EUR 29.00
НБУ:USD  27.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 марта

09:27
Киев прекратил все пассажирские перевозки из-за карантина: кто получит спецпропуски
08:57
"Коронапатрули" и миллионеры из Обухова: сеть взорвалась новой порцией фотожаб и шуток
08:28
Чем лечат коронавирус в Италии: профессор назвал препараты и описал схему приема
08:21
В стране-соседке Украины резко возросло число больных коронавирусом: тревожные данные
07:58
"Ад" на дороге: появилось видео с места огненного ДТП с авто инкассаторов в Киеве
07:28
Двое взрослых и ребенок сгорели: в Киеве произошло жуткое ДТП на дороге, фото
07:24
В Житомире простились с бойцом ВСУ, погибшим от пули снайпера: видео
07:16
Готовим дома тирамису по рецепту Леси Никитюк: советы и секреты ведущей Lime
06:55
В Украину прибыл самолет с тестами на коронавирус из Китая: фото и важные детали
06:20
Мороз до -7 и снегопады: синоптики порадовали "весенним" прогнозом на начало недели, фото
05:26
Каковы шансы умереть от коронавируса: появилась возможность сделать "точный" расчет
04:31
Ученые назвали необычный способ борьбы с глобальным потеплением
Все новости

Чем лечат коронавирус в Италии: профессор назвал препараты и описал схему приема

понедельник, 23 марта 2020, 08:28
переглянути новину українською

В Италии при лечении коронавируса используют подход Всемирной организации здравоохранения, основанный на использовании ингибиторов протеазов, а также препаратов Remdesivir и Tocilizumab.

Как сообщает "Апостроф", об этом изданию "УНИАН" заявил научный директор Национального института инфекционных заболеваний имени Лазаро Спалланцани, профессор Джузеппе Ипполито.

"Сейчас мы не знаем, работает ли она. По программам лекарств последней надежды (использование лекарств, которые не упоминаются в инструкциях по применению) мы используем Remdesivir и Tocilizumab. Также у нас в Институте проводятся два рандомизированных контролируемых исследования по Remdesivir", - отметил он.

При этом использование определенного типа лекарств зависит от пациента, уточнил профессор.

"Все зависит от пациента. Вначале лечения мы используем Kaletra (Lopinavir/Ritonavir) как оригинал или как дженерик", - сказал он.

По словам Ипполито, пациенты со случаями средней тяжести не требуют госпитализации, а вот пациентам в интенсивной терапии нужно две-три недели механической вентиляции.

Также он добавил, что интенсивный уход нужен около 10-15% больным. Также профессор отметил, что в Италии очень старое население.

Напомним, что врач из Великобритании Клэр Герада, которая вылечилась от COVID-19, рассказала о симптомах болезни.

Фотогалереи

Все
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: