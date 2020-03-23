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Худшая болезнь: врач, которая пережила коронавирус, рассказала о его симптомах

понедельник, 23 марта 2020, 02:21
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Врач из Великобритании Клэр Герада, которая вылечилась от COVID-19, рассказала о симптомах болезни.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 60-летнего медика, она заразилась коронавирусом в Нью-Йорке, но признаки болезни проявились на третий день после возвращения в Британию.

"Утро началось с сухого кашля. До этого он был довольно легким, и я подумала, что это из-за длительного перелета", − пояснила она.

Однако позже она испытала очень сильную сухость в горле, которая переросла в сильную боль.

Затем, по ее словам, у нее поднялась температура, началась лихорадка и дрожь.

"Я поняла, что это коронавирус, потому что никогда сильно не болела, а сезон гриппа уже подошел к концу", − подчеркнула врач.

Герада сдала анализы и приняла решение о самоизоляции.

Она рассказала, что ее состояние стремительно ухудшалось: уже через несколько часов женщина потеряла аппетит, кроме того, вся еда приобрела металлический привкус. Принимать пищу ей пришлось через силу, а из-за сухости в горле вместо чая она пила воду с лимоном.

Еще один симптом, который отметила Герада − язвочки в носу. Она предположила, что ее горло тоже было усыпано ими.

Также врач добавила, что ей очень хотелось спать. Чтобы сбить температуру, она трижды в день принимала по две таблетки с парацетамолом.

На четвертый день после обнаружения первых симптомов пришли результаты анализов, подтвердившие COVID-19. Однако к этому моменту температура опустилась, а кашель прекратился.

На пятый день к ней вернулся аппетит, а к началу седьмого дня она почувствовала, что выздоровела, однако решила продолжить самоизоляцию.

Герада уверена, что абсолютное большинство заразившихся коронавирусом смогут поправиться. При этом врач отметила, что не имеет проблем со здоровьем, но COVID-19 − худшее из того, чем она болела.

Как ранее сообщал "Апостроф", по состоянию на вечер 21 марта в Украине было обнаружено 47 случаев заболевания коронавирусом.

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