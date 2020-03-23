В Киеве вспыхнул мощный пожар в популярном ТРЦ: первые подробности и фото с места

23 марта в Киеве вспыхнул пожар в торговом центре River Mall, который расположен на Днепровской Набережной, 12, в районе станции метро "Осокорки".
Как сообщает "Апостроф", об этом изданию "Главком" рассказали местные жители.
По словам очевидцев, дымом начало затягивать левый берег столицы Украины.
К месту событий прибыли спасатели ГСЧС, сюда направили множество пожарных автомобилей.
В свою очередь на странице River Mall в Facebook уточнили, что на время карантина в ТРЦ закрыли много магазинов. Там работают только аптеки, супермаркет "Сильпо", зоомагазин и паркинги.
Напомним, что 23 марта в Киев прекращаются все пассажирские перевозки из-за карантина, который ввели в столице из-за распространения смертельного коронавируса.