В Киеве вспыхнул мощный пожар в популярном ТРЦ: первые подробности и фото с места

23 марта в Киеве вспыхнул пожар в торговом центре River Mall, который расположен на Днепровской Набережной, 12, в районе станции метро "Осокорки".

Как сообщает "Апостроф", об этом изданию "Главком" рассказали местные жители.

По словам очевидцев, дымом начало затягивать левый берег столицы Украины.

К месту событий прибыли спасатели ГСЧС, сюда направили множество пожарных автомобилей.

В свою очередь на странице River Mall в Facebook уточнили, что на время карантина в ТРЦ закрыли много магазинов. Там работают только аптеки, супермаркет "Сильпо", зоомагазин и паркинги.

Напомним, что 23 марта в Киев прекращаются все пассажирские перевозки из-за карантина, который ввели в столице из-за распространения смертельного коронавируса.