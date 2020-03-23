Киев прекратил все пассажирские перевозки из-за карантина: кто получит спецпропуски

23 марта в Киев прекращаются все пассажирские перевозки из-за карантина, который ввели в столице из-за распространения смертельного коронавируса.

Таким образом, в столице вводится особый режим пользования наземным общественным транспортом. С сегодняшнего дня передвигаться на транспорте можно будет только по специальным пропускам.

Такие пропуски будут выдавать медицинским работникам, спасателям, правоохранителям, работникам жилищно-коммунального хозяйства, сотрудникам магазин и аптек, а также сотрудникам стратегических предприятий.

Напомним, что 23 марта в Украину прибыл самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, который доставил с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.