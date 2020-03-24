Пламя охватило все: в Одессе авто на скорости влетело в павильон, страшные фото

Во вторник утром, 24 марта, в Одессе автомобиль влетел в торговый павильон на остановке и загорелся.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Думская".

Трагедия произошла около 06:00 на углу Люстдорфской дороги и Шишкина. По словам очевидцев, авто врезалось в МАФ и вспыхнуло.

Отмечают, что в результате ДТП павильон и авто полностью сгорели. Водитель успел выскочить из машины. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали видео с места жуткого ДТП с Chevrolett и автомобилем инкассаторов в Киеве - после столкновения первая машина с людьми сгорела. Chevrolett по непонятным причинам выскочил на встречную полосу движения.