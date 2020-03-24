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В Киеве неадекват устроил опасное ДТП на парковке и жестко поплатился: видео

вторник, 24 марта 2020, 07:26
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Поздним вечером 23 марта в Киеве неадекватный водитель сперва устроил опасное ДТП, после чего начал с кулаками бросаться на сотрудников полиции.

Как сообщает городское сообщество "Киев оперативный", инцидент произошел на парковке на улице Чернобыльской, 24/26.

По словам очевидцев событий, сперва горе-водитель влетел в паркинг, после чего на место событий вызвали полицию. Копы никак не повлияли на поведение нарушителя, который и вовсе начал на них кидаться с кулаками.

В итоге, дебоширу надели наручники на руки. В полиции выясняют обстоятельства происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что в результате действий нарушителя пострадали несколько припаркованных автомобилей.

Напомним, что вечером в четверг, 5 марта, в Киеве водитель за рулем BMW на донецких номерах устроил пробку из пары сотен автомобилей, закрыв выезд с подземного паркинга ТЦ "Гулливер".

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