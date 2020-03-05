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В Киеве горе-водитель заблокировал сотни авто: опубликованы фото

четверг, 05 марта 2020, 22:53
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Вечером в четверг, 5 марта, в Киеве водитель за рулем BMW на донецких номерах устроил пробку из пары сотен автомобилей, закрыв выезд с подземного паркинга ТЦ "Гулливер".

Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

"Причиной стал "Черный Бумер", водитель которого не рассчитал его скорость и обзорность на спиральном выезде из паркинга. Поскольку законы физики никто не отменял - BMW с легкостью снес со своей траектории так не вовремя выезжающую из паркинга Honda", - говорится в подписи к снимкам с места ЧП.

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К счастью, никто из участников не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 2 марта, в Киеве отомстили наглому "герою парковки", который оставил свой автомобиль не в положенном для этого месте.

Также в воскресенье, 4 марта, жители Одессы своими силами убрали автомобиль "героя парковки", который заблокировал движение трамваев. Этот инцидент вызвал волну негодования среди одесситов.

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