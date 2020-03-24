В Киеве разъяренная женщина устроила стрельбу на улице по мужу с ребенком

В Печерском районе Киева на улице Алмазова бытовой конфликт окончился стрельбой из револьвера. Здесь возник спор между супругами, которые долгие месяцы пытаются развестись.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Страна", о курьезном инциденте сообщили источники в патрульной полиции.

Отмечается, что семейная пара не может поделить общего сына. Отец рассказал, что ребенок постоянно живет с ним, так как его мать употребляет наркотики и ведет разгульный образ жизни.

На одной из встреч с ребенком женщина схватила его и попыталась убежать, но мужчина остановил ее. После этого она достала пневматический револьвер и начала догонять супруга с ребенком, стреляя в их сторону из оружия.

В мужчину попало несколько пуль, после чего он успел добежать до автомобиля. У него диагностировали легкие травмы от попадания металлических шариков из револьвера. Ребенок не пострадал.

Что касается женщины, то она покинула место преступления. Ее ищет полиция.

Напомним, что во время конфликта с дракой во дворе многоэтажного дома в городе Николаеве раздались выстрелы, ранение получил 32-летний местный житель.