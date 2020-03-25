Нашли возле недостроя: в Херсоне загадочно погибла школьница

В Херсоне обнаружили жуткую находку возле одного из недостроенных зданий в районе больницы им. Тропиных. Здесь была найдена 15-летняя местная жительница с многочисленными травмами.

Как пишут местные СМИ, телесные повреждения девушка получила в результате прыжка с крыши недостроя. К сожалению, в больнице школьница скончалась от полученных травм.

По уточненным данным, погибшая была ученицей 9-го класса Херсонского академического лицея им. А. В. Мишукова. Ее звали Светлана Костюк.

"Девочка училась на специальности "Журналистика", была активной, творческой, открытой и искренней. Дружелюбная и неконфликтная", - сообщил ректор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский.

Преподаватели девочки говорят, что она была старостой своего класса и была умным ребенком.

Тем временем в полиции начали уголовное производство.

Напомним, что во вторник, 17 марта, в селе Приднепровское Чернобаевского района обнаружены тела трех малолетних детей без признаков жизни, их мог убить отец.